Felipão: ‘Dava pênalti para o Corinthians e para o Cruzeiro’

Apesar de estar fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, comentou a polêmica das arbitragens neste fim de semana, principalmente na partida entre Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu.

“Eu dava pênalti no Ronaldo, e não sou corintiano de jeito nenhum. Eu também dava pênalti sobre o rapaz do Cruzeiro [Thiago Ribeiro]. E se eu fosse juiz ainda dava pênalti no rapaz do Fluminense [Rodriguinho, no jogo contra o Goiás].”

Felipão também comentou a reação de Cuca, que ficou indignado com a derrota no Pacaembu. “Ele deu só um soquinho na mesa. Foi mais educado do que eu [risos]. Entendeu?”