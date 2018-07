Felipão é atingido por rádio na cabeça no Serra Dourada

Enquanto dava entrevista para a TV Bandeirantes na escada de acesso aos vestiários do estádio Serra Dourada após o jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari foi atingido na cabeça por um rádio, arremessado por torcedores goianos.

O treinador rapidamente colocou as mãos na cabeça, parou de dar entrevista e se direcionou para as arquibancadas. Ele xingou os torcedores e fez o gesto de uma banana com o braço. Para a sorte de Felipão, ele foi atingido apenas de raspão – veja no Youtube.

“É provável que pela [Confederação] Sul-Americana o Goiás volte a jogar em seu estádio pela Copa Sul-Americana ou [outro torneio] internacional daqui há 3 anos”, declarou Felipão após a agressão. “Meu sentimento pessoal é que a gente fica indefeso, sem ter nada para fazer com alguém que está escondido na arquibancada.”