Fellaini salva fã de esmagamento em placa de publicidade e vira herói na vitória do United

O Manchester United sofreu, mas venceu o Hull City neste sábado por 1 a 0 em partida fora de casa. O jovem e promissor atacante Marcus Rashford veio do banco de reservas para marcar o gol do jogo e resguardar a invencibilidade da equipe comandada pelo técnico José Mourinho. No entanto, o verdadeiro herói da partida foi outro jogador.

Conhecido pelo estilo excessivamente viril dentro de campo, o volante Marouane Fellaini não conta com tanta simpatia da torcida vermelha de Manchester pelo que apresenta com a bola nos pés. No entanto, desta vez o jogador belga foi o mais aplaudido dentro de campo ao salvar uma torcedora de um esmagamento na arquibancada.

Na comemoração do tento marcado por Rashford, os jogadores correram até as placas de publicidade para celebrar junto aos torcedores. Eles já haviam retornado para o gramado, quando uma das placas cedeu com a quantidade de pessoas exercendo pressão sobre ela. Fellaini, por sua vez, observou que uma mulher na primeira fila estava sendo esmagada pelos fãs que estavam atrás dela no meio da celebração.

O jogador, então, deixou os seus companheiros de lado para tentar salvar a moça. Ele avisou os operários de segurança do estádio e ainda correu para ajudar a retirá-la do local. Terminou, assim, como o herói da vitória do Manchester United sobre o Hull City.

A equipe segue com três vitórias nas três primeiras rodadas da competição, a exemplo do Chelsea, com quem divide a liderança do Campeonato Inglês.