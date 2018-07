Fernandão quer evitar a ‘Síndrome de Washington’

Lá em 2008, o então atacante do Fluminense Washington marcou dois decisivos gols que eliminaram o São Paulo da Copa Libertadores. Meses depois, foi contratado pelo clube do Morumbi, chegou a balançar as redes, mas entre uma canelada e outra até hoje não conseguiu se livrar da fama de carrasco.

Pois Fernandão também já foi algoz da equipe são-paulina. Em 2006, o mais novo candidato a ídolo comandou o Internacional, que acabou com o título da competição continental. Agora nas semifinais, ele tem a chance de compensar o trauma que causou, justamente contra seu ex-time – que certa vez o apelidou de “Fernandeus”.

“Naquela época, eu era 100% Internacional, como agora sou 100% São Paulo. Não me importo com isso”, disse o atacante, em entrevista a TV Bandeirantes.

Por suas declarações, Fernandão demonstra não se incomodar tanto com o rótulo. Apesar disso, sabe que a relação com a torcida pode ficar ainda melhor se fizer duas grandes atuações contra o Internacional. As partidas acontecem só após o término da Copa do Mundo.

No RS. Mas o Internacional também se reforçou para essa grande decisão. O esforçado volante Tinga, esquecido na Alemanha, voltou para o Beira Rio e ao lado de Guiñazu formará, sem dúvida, um meio-campo de respeito. Além da boa lembrança da conquista, a vitória contra o atual campeão Estudiantes deu um ânimo extra aos jogadores. A lamentar a confusão instaurada no fim da partida. Agora é esperar se alguém será punido.

No Chile. Já o Flamengo perdeu a classificação no primeiro jogo. Natural. Libertadores é assim mesmo. Um resultado em casa faz falta. Com uma atuação aquém do esperado no Maracanã, toda a luta e toda a vontade não foram suficientes no caldeirão chileno. Ainda assim, o campeão brasileiro saiu da competição de cabeça erguida.