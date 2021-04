Ferroviária x Corinthians: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Detentor da melhor campanha do campeonato, o Corinthians visita a Ferroviária nesta terça-feira, às 20h. O jogo, válido pela 9.ª rodada do Campeonato Paulista, acontece no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão ao vivo via pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Ferroviária x Corinthians terá transmissão pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros, em Araraquara.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Vitinho; Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 1 a 0 diante do Guarani, enquanto a Ferroviária vem de derrota por 2 a 0 contra o Palmeiras.