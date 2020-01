Ferroviária x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Copinha

Ferroviária x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Araraquara, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida valerá para decidir quem acabará como líder do Grupo 17 da Copinha 2020 e o torcedor pode assistir na TV e online.

Onde assistir ao jogo do Palmeiras na Copinha

Ferroviária x Palmeiras terá transmissão pelo canal SporTV. O torcedor também pode assistir ao vivo pelo site e aplicativo SporTV Play.

As duas equipes já estão classificadas, mas ainda disputam a primeira colocação. A Ferroviária joga pelo empate, já que tem melhor saldo de gols (7 x 4) e por isso está na liderança do grupo. O Palmeiras estreou com vitória por 3 a 1 sobre o União Rondonópolis e depois fez 2 a 0 no Petrolina. Já a Ferroviária passou por 3 a 0 sobre o Petrolina e 5 a 1 sobre o União Rondonópolis.

Quarta-Feira – 8 de Janeiro de 2020