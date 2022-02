Ferroviária x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem tempo de se ‘recuperar’ após perder o Mundial de Clubes para o Chelsea, o Palmeiras vira a chave para o Paulistão. E o adversário da vez é a Ferroviária, em Araraquara. A equipe alviverde, entretanto, tem boa campanha na competição. Antes de embarcar rumo a Abu Dabi, deixou uma campanha de três vitórias e um empate. Agora, usa seu time principal para defender a invencibilidade no Estadual. O duelo acontece nesta quarta-feira.

ONDE ASSISTIR

Ferroviária x Palmeiras terá transmissão ao vivo através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 19 horas (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FERROVIÁRIA – Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e Breno Lopes; Thomaz, Rafael Luiz, Murilo Rangel, Gegê, Bruno Mezenga e Orejuela. Técnico: Elano.

PALMEIRAS – Weverton; Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Ferroviária vem de empate em 2 a 2 com o Santo André, em partida realizada no último sábado. Pelo Paulistão, o Palmeiras venceu o Água Santa por 1 a 0, no dia 1º de fevereiro.