Ferroviária x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos visita a Ferroviária nesta quarta-feira, às 19h, na Fonte Luminosa, em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Paulista. O time da Baixada ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 10 pontos, e precisa da vitória para decretar a permanência na primeira divisão do estadual e continuar sonhando com uma vaga no mata-mata. Por sua vez, os donos da casa estão em situação parecida no Grupo B, com a mesma pontuação e na mesma posição do rival.

ONDE ASSISTIR

Ferroviária x Santos terá transmissão ao vivo pelo Paulistão Play (streaming), Premiere (pay-per-view) e no canal oficial do Paulistão no YouTube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ferroviária : Saulo; Vidal (Bernardo), Bruno Leonardo, Didi e João Lucas; Uillian Correia, Thomaz, Gegê e Murilo Rangel (Netto); Hygor e Bruno Mezenga. Técnico : Elano.

Santos: João Paulo, Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo (Camacho ou Luiz Felipe) e Ângelo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota por 1 a 0 no clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque, enquanto a Ferroviária vem de um revés por 2 a 1 para o Guarani, também fora de casa.