Ferroviária x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos entra em campo neste sábado diante da Ferroviária, em Araraquara, num misto de empolgação e preocupação. Empolgação pois será a primeira vez que Fabián Bustos comandará a equipe da Vila Belmiro, anunciado durante a semana. A preocupação decorre do fato do clube alvinegro estar com a classificação no Paulistão ameaçada. O Santos vem de três tropeços consecutivos. Além de tentar retomar seu posto dentro da zona de classificação, o time precisa dos três pontos para se distanciar do descenso – hoje está ameaçado de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Ferroviária x Santos terá transmissão da TV fechada, através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 18h30 (horário de Brasília) na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FERROVIÁRIA – Saulo; Bernardo, Didi, Bruno Leonardo e João Lucas; Uilliam Correia, Thomáz, Murilo Rangel e Gegê; Bruno Mezenga e Orejuela. Técnico: Elano.

SANTOS – João Paulo; Auro (Vinícius Balieiro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Ferroviária vem de derrota para o Vasco na Copa do Brasil, por 1 a 0, na última quarta-feira. O Santos vem de um empate por 2 a 2 com o Novorizontino, na Vila Belmiro, no último domingo.