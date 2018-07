Festa corintiana

Logo após o apito final que decretou a passagem do Corinthians para a final da Libertadores, a torcida no Pacaembu preferiu ficar no estádio. O clima de festa e euforia pela vaga inédita na decisão do torneio impediu que os torcedores deixassem o estádio imediatamente após a partida. Entre lágrimas e inúmeras repetições do hino do time no Pacaembu, muitas fotos da momento histórico vivido pelo time. Agora a contagem regressiva é para a primeira partida da final.