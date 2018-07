Fifa abre votação para slogans em ônibus das seleções

Popular durante a Copa do Mundo da África do Sul, a Fifa abriu votação para definir qual será a frase escrita nos ônibus das 32 equipes que irão disputar o Mundial de 2014 no Brasil.

Para a seleção brasileira, existem três opções de frase. A primeira é: “Engata a 6ª, Brasil!”. Já a segunda é:”Não na nossa casa”. A terceira também é uma referência a um possível sexto título mundial da equipe: “Preparem-se! O Hexa está chegando!”.

A açaõ faz parte de uma campanha de um dos parceiros da Fifa. Não é possível ver qual dos slogans está ganhando. Na última Copa do Mundo, o Brasil viajou pela África do Sul à bordo de um ônibus escrito: “Lotado! O Brasil inteiro está aqui dentro”