Figueirense x Cruzeiro: onde assistir e classificação

Figueirense e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao jogo pela TV aberta, fechada e pay-per-view.

Onde assistir Figueirense x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão pela TV Globo, SporTV e Premiere. E o Estadão fará tempo real.

Classificação

Como iniciou a Série B com seis pontos negativos, em razão de uma punição da Fifa, o Cruzeiro aparece com zero pontos, já que venceu seus dois primeiros jogos. Na última terça, derrotou o Guarani por 3 a 2, em Campinas. Já o Figueirense ficou no empate sem gols com o Vitória e fez seu primeiro ponto.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Cruzeiro encara a Chapecoense, quinta-feira, no Mineirão. Já o Figueira vai até Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, quarta-feira.