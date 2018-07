Quem serão os finalistas do Paulistão?

Em um jogo sofrido, o Corinthians despachou a Ponte Preta no sábado. Horas mais tarde, sem tanta dificuldade assim, o São Paulo eliminou o Red Bull Brasil. Na manhã deste domingo, foi a vez do Palmeiras garantir classificação às semifinais ao ganhar por 1 a 0 do Botafogo-SP. Já o Santos, assim como o São Paulo, fez 3 a 0 sobre o XV de Piracicaba e também passou.

No próximo final de semana, Corinthians x Palmeiras e Santos x São Paulo decidirão quem irá à decisão do Estadual. O time da baixada pode ir para a sétima final seguida. O alvinegro da Zona Leste tenta se distanciar mais ainda na liderança com 28 troféus do Paulista. O alviverde almeja o primeiro título no Estado desde 2008 e o tricolor, desde 2005.

O Estadão quer saber, qual será a final do Campeonato Paulista 2015?

