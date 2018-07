Fisioterapeutas do Corinthians explicam preparação do time para 2013

Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2012, o Corinthians revelou o potencial físico e o preparo de seus jogadores ao aguentar uma incrível maratona de jogos no ano.

Em um vídeo para o Youtube, os fisioterapeutas Fabio Mahseredjian e Bruno Mazziotti, o Dr. Joaquim Grava, consultor médico do clube, a nutricionista Christine Machado Neves e o técnico Tite explicaram que o clube inicia o ano com a intenção de ‘defender’ os títulos. Toda a preparação física e psicológica do elenco foi destacada.

“O Corinthians vai ter Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. São cinco competições. Posso chegar, se eu não me engano, entre 75 e 80 jogos, e para conseguir suportar essa quantidade de jogos tem que ter elenco e uma infraestrutura, que é o que o Corinthians construiu”, disse Mahseredjian.

Veja o vídeo: