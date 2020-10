Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e classificação

Com chances de se aproximar da parte de cima da tabela, o Flamengo recebe o Athletico-PR neste domingo, às 16h, no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão pela TV aberta.

Onde assistir Flamengo x Athletico-PR?

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio de Janeiro e Paraná) e o Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Horário

Jogo acontecerá às 16h, horário de Brasília.

Classificação

O Flamengo inicia a rodada na sexta colocação, com 18 pontos. Já o Furacão aparece na 11ª posição, com 14 pontos.

Os dois times jogaram no meio da semana pela Libertadores. O Fla goleou o Del Valle por 4 a 0 e o Athletico empatou sem gols com Jorge Wilstermann. No Brasileirão, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque, e o Furacão derrotou o Bahia por 1 a 0, em Curitiba.