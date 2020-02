Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, escalações e mais informações da Supercopa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR fazem a primeira decisão de 2020 no futebol brasileiro. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente, os dois clubes decidem a Supercopa do Brasil neste domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O torneio volta a ser disputado após quase 20 anos sem ser realizado. Saiba mais sobre a Supercopa do Brasil. Será possível assistir ao vivo à partida de várias formas.

Além da transmissão do jogo, o Estado também destaca as possíveis escalações, arbitragem do confronto e mais informações sobre as duas equipes.

Flamengo x Athletico: onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pela SporTV para todo o Brasil e ambos também passarão o duelo em seus sites e aplicativos. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Escalações de Flamengo x Athletico-PR

Os técnicos Jorge Jesus e Dorival Junior aproveitam os últimos dias para fazer os ajustes finais e definir seus 11 titulares. A tendência é que as duas equipes não tenham nenhuma grande surpresa na escalação. No caso do Flamengo, o clube ainda encara uma maratona de decisões que pode acabar com a conquista de três títulos em menos um de um mês. Na sexta-feira, os times devem ser definidos.

Premiação pelo título da Supercopa do Brasil

O campeão vai receber da CBF um total de R$ 5 milhões e o vice-campeão ficará com R$ 2 milhões.

Arbitragem da partida

A decisão será apitada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, que contará com o auxílio de Emerson Augusto de Carvalho e Fabrício Vilarinho da Silva. O quarto árbitro será Sávio Pereira Sampaio e o VAR ficará nas mãos de Rodrigo Guarizo do Amaral, Márcio Henrique de Góis e Leone Carvalho Rocha.