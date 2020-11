Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário, arbitragem e últimos jogos

O Flamengo recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em busca de assegurar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e amenizar a má atuação na última rodada do Brasileirão.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir Flamengo x Athletico-PR pela TV Globo (para todo o Brasil, menos São Paulo e Minas Gerais). Também haverá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30 desta quarta-feira, horário de Brasília.

ARBITRAGEM

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira-SC

Assistentes: Alex dos Santos-SC e Henrique Neu Ribeiro-SC

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP

ÚLTIMO JOGO

No confronto de ida, disputado na Arena da Baixada na quarta-feira passada, o Flamengo venceu por 1 a 0. Com o resultado, o time carioca joga pelo empate para se classificar. Se o Athletico vencer por um gol de diferença, a disputa será nos pênaltis.

As duas equipes perderam em seus últimos jogos. O Flamengo foi goleado em casa pelo São Paulo por4 a 1 enquanto o Furacão foi derrotado por 1 a 0 pelo Sport, em Recife.