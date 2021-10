Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. Na partida de ida, marcada por virada e gol de pênalti nos acréscimos, o placar terminou em igualdade: 2 a 2. Um novo empate levará a partida para a decisão por pênaltis. Quem vencer estará na decisão. As equipes vêm de maus resultados no Brasileirão e têm os treinadores, Renato Gaúcho e Alberto Valentim, questionados pelos torcedores.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Flamengo x Athletico-PR terá transmissão da TV Globo e do SporTV. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Richard) e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de derrota no clássico com o Fluminense, por 3 a 1, e soma três jogos sem vencer na temporada. A situação do Athletico-PR não é muito diferente. A equipe paranaense perdeu seu compromisso no fim de semana, diante do Fortaleza (por 3 a 0), e totaliza cinco partidas sem triunfar.