Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Atlético-MG escreverão mais um capítulo da rivalidade nesta quarta-feira. A partir das 21h30 (horário de Brasília), as equipes se enfrentam pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Mineirão, o Galo conquistou uma vantagem de 2 a 1 e precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na próxima fase.

Jogando em casa, o Flamengo conta com o apoio da torcida para reverter o resultado negativo da ida. Na última derrota domingo, diante do Corinthians, Dorival Júnior optou por poupar seis de seus titulares. Contra o Atlético, treinador deve escalar equipe semelhante àquela utilizada na goleada de 7 a 1 sobre o Tolima. Arrascaeta e Everton Ribeiro voltam à equipe, junto com Pedro e Gabigol à frente.

Há nove jogos seguidos sem derrota, o Atlético precisa apenas de um empate para garantir sua ida à próxima fase. Antonio Mohamed conta com a presença de Hulk no time titular, que viveu polêmica com Daronco na última partida pelo Brasileirão. Ao seu lado, o treinador pode contar com Ademir ou Vargas.

ONDE ASSISTIR

Flamengo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal aberto), SporTV (canal fechado) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo : Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro. Técnico : Dorival Júnior.

: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro. : Dorival Júnior. Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio e Allan; Zaracho, Nacho e Vargas (Ademir); Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, também nessa competição, desperdiçou a chance de encostar na liderança após o empate em 0 a 0 com o São Paulo.