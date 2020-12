Flamengo x Bahia: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em situações distintas no campeonato, Flamengo e Bahia se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Maracanã, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo.

DATA

O duelo entre cariocas e baianos será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Bahia terá transmissão ao vivo pela TV Globo. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Natan) e Filipe Luis; Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico : Rogério Ceni.

Bahia : Douglas Friedrich; Ernando, Anderson Martins, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Ronaldo e Rodriguinho; Zeca, Ramírez e Gilberto. Técnico : Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória. Na última rodada, a equipe carioca goleou o Santos por 4 a 1, em casa, e diminuiu a diferença de pontos para o líder São Paulo.

Já o Bahia vem de eliminação na Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira, o tricolor perdeu por 1 a 0 para o Defensa y Justicia e deixou a competição. Pelo Brasileirão, o time comandado pelo técnico Mano Menezes vem de derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras.