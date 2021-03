Flamengo x Bangu: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Líder da competição, o Flamengo encara o Bangu nesta terça-feira, às 21h, em partida válida pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Sem poder mandar jogos na cidade do Rio de Janeiro, a partida acontece no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Flamengo x Bangu terá transmissão ao vivo pela Fla TV +. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Bangu: Paulo Henrique, Digão, Israel, Gabriel Cividini e Dionathan; Marcelo Mattos, Geancarlo, Geovani, Scheppa (Rafael Carioca), Daniel e Jean Carlos. Técnico: Marcelo Marelli.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de empate por 1 a 1 contra o Boavista, enquanto o Bangu vem de derrota por 1 a 0 diante do Madureira.