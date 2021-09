Flamengo x Barcelona de Guayaquil: onde assistir, horário e escalação das equipes

Desde a chegada de Renato Gaúcho, o Flamengo passou a ser um time de muitos gols, seja quem for o adversário. Mesmo a derrota para o Grêmio no último domingo não abala a confiança da torcida que acredita na segunda final da Libertadores em três anos. Antes, porém, terá de superar o Barcelona de Guayaquil pelas semifinais. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

O time equatoriano teve melhor campanha na fase de grupos e, por isso, tem a vantagem de decidir o confronto em casa. Na fase de quartas de final, passou pelo Fluminense e impediu uma fase 100% brasileira.

ONDE ASSISTIR

O jogo Flamengo x Barcelona de Guayaquil terá transmissão do Fox Sports e acompanhamento em tempo real no Estadão.

HORÁRIO E LOCAL

A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho.

Barcelona de Guayaquil: Burrai; Castillo, León, Riveros e Pineida; Piñatares, Molina, Martínez, Preciado; Díaz e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de derrota para o Grêmio, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, porém, eliminou a equipe gaúcha da Copa do Brasil. Já o Barcelona venceu seu último compromisso com o Deportivo Cuenca, por 3 a 2, pelo Campeonato Equatoriano.