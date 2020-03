Flamengo x Barcelona-EQU: onde assistir e horário do jogo

O embalado Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Barcelona, do Equador, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. O confronto terá transmissão pela TV aberta e fechada.

Onde assistir Flamengo x Barcelona-EQU

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo do Flamengo pelos canais SporTV e TV Globo, que também vão exibir o duelo em seus sites e aplicativos. O Estado fará transmissão em tempo real da partida.

Horário

Flamengo x Barcelona começa às 21h30, horário de Brasília.

Informações das equipes