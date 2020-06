Flamengo x Boavista: onde assistir, horário e escalação

O Flamengo recebe o Boavista nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em uma partida cercada de muita polêmica em razão de algo que nada tem a ver com o futebol. O time rubro-negra trava uma batalha jurídica com a Rede Globo em razão dos direitos de transmissão e decidiu transmitir a partida válida pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Onde assistir Flamengo x Boavista?

A partida terá transmissão ao vivo pela FlaTV, canal do Flamengo no youtube. Não é possível assistir ao jogo pela TV, já que o Fla não tem acordo com a Rede Globo para direitos de transmissão. A briga jurídica pode, inclusive, evitar que a partida seja transmitida, mas por enquanto, a exibição está confirmada.

Horário

A partida está marcada para ser disputada às 21h30, horário de Brasília.

Escalação de Flamengo x Boavista

As definições dos times acontecerão no treino desta terça-feira. Assim que os times forem definidos, a matéria será atualizada.

Este assunto, inclusive, é o que faz os bastidores ficarem agitados nos últimos dias. A Rede Globo ameaça processar o clube caso ele passe o jogo em seu canal no Youtube, alegando que ela é a detentora dos direitos de transmissão da partida. Já o Flamengo se apega a Medida Provisória que determina que o mandante do jogo seja o dono do direito de transmissão da partida e como o clube não tem acordo com nenhuma emissora, entende que está livre para passar o jogo onde quiser.

Dentro de campo, o Flamengo já está classificado para a semifinal da Taça Rio, já que libera o Grupo A com 12 pontos, seguido por Botafogo e Boavista, ambos com sete. Para se classificar, o Boavista precisa conseguir um resultado melhor do que o Botafogo, que encara a Portuguesa, no mesmo horário.

Na última rodada, o Flamengo derrotou o Bangu por 3 a 0, em partida que ainda não teve transmissão na TV. Já o Boavista ficou no empate sem gols com a Portuguesa.