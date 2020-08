Flamengo x Botafogo: onde assistir ao jogo, escalação e classificação

Flamengo e Botafogo fazem o clássico carioca da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada neste domingo, às 11h, no estádio do Maracanã.

Flamengo x Botafogo: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao clássico pelo canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira

Classificação

O Flamengo empatou na rodada passada em 1 a 1 com o Grêmio, no Maracanã, e chegou aos 4 pontos e ocupa a modesta 17ª colocação, melhor time dentre os que estão na zona de rebaixamento. Já o Botafogo aparece com cinco pontos, na oitava posição e cheio de moral, após derrotar o Atlético-MG por 2 a 1, na última quarta-feira.

Histórico de Flamengo x Botafogo

O Flamengo leva vantagem no confronto. Foram 371 jogos, sendo 136 vitórias do Flamengo (568 gols), 112 vitórias do Botafogo (516 gols) e mais 123 empates.