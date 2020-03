Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do clássico

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste sábado no estádio do Maracanã pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Não há como assistir ao vivo ao jogo na TV, mas haverá transmissão de outras formas na internet e em rádio.

Flamengo x Botafogo: onde vai passar?

O clássico não vai passar na TV, porque o Flamengo não entrou em acordo com a TV Globo. Mas o Estado fará transmissão em tempo real e as rádios cariocas também vão passar a partida.

Horário

O confronto será realizado às 18h, horário de Brasília.

Situação das equipes