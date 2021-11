Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo x Corinthians promete ser um jogo tenso. Além do fator de ser as duas maiores torcidas do País, os dois rivais medem forças com objetivos distintos no Brasileirão e com um problema em comum: a pressão sobre seus técnicos. O time alvinegro não derrota o adversário rubro-negro há nove jogos. O Corinthians tem 50 pontos na 5ª posição e o Flamengo é o vice-líder com 60.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Com 128 gols em Brasileiros, Diego Souza aponta sequência de vitórias do Grêmio

Flamengo x Corinthians terá transmissão ao vivo na TV aberta, pela TV Globo. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FLAMENGO – Hugo; Matheuzinho, David Luiz, Gustavo Henrique e Renê; Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro, Michael; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel, Giuliano, Gabriel Pereira, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem embalado de uma goleada por 4 a 0 sobre o São Paulo, em pleno Morumbi. O Corinthians derrotou o Cuiabá em seu último compromisso, por 3 a 2, em partida realizada na Neo Química Arena.