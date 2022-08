Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Corinthians decidem nesta terça-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), a vaga para as semifinais da Libertadores da América, no Maracanã. No jogo de ida, disputado semana passada na Neo Química Arena, os cariocas saíram na vantagem, com uma vitória de 2 a 0. A partida de volta terá transmissão do SBT e da Conmebol TV.

Precisando apenas de um empate para garantir a classificação para a próxima fase, o Flamengo deve ir com força máxima para a partida. Na última vitória, diante do São Paulo por 2 a 0, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior poupou suas principais peças, como Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, David Luiz e Filipe Luís. Todos devem ser titulares nesta terça-feira.

Já o Corinthians precisa se recuperar da derrota na última semana. Com o pior ataque da Libertadores entre os oito classificados às quartas de final – apenas cinco gols -, a equipe de Vítor Pereira precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a disputa às penalidades máximas. Nesta edição da competição, em apenas uma oportunidade, em nove jogos disputados até aqui, o Corinthians marcou mais de um gol – diante do Boca Juniors, na vitória por 2 a 0, válida pela fase de grupos. Para conseguir esse resultado, o time deve contar com os retornos de Renato Augusto e Willian, recuperados de lesão.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro-RJ.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Flamengo e Corinthians terá transmissão do SBT (TV aberta) e Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico : Dorival Júnior.

: CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto (Roni); Willian (Adson), Roger Guedes (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA?

Árbitro: Estaban Ostojich (URU)

Assistente 1: Richard Trindad (URU)

Assistente 2: Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória na última rodada do Brasileirão, 2 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi. Já o Corinthians ficou no empate diante do Avaí, em 1 a 1, na Ressacada.