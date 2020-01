Flamengo x Fluminense: sem TV, veja como acompanhar o jogo

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Onde vai passar Flamengo x Fluminense?

Mais uma vez, o jogo do Flamengo não terá transmissão na TV, já que o clube não acertou os direitos de transmissão com a TV Globo. Entretanto, o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Flamengo continua jogando com seu time reserva e a estreia dos principais jogadores acontecerá na próxima rodada, contra o Resende. O rubro-negro lidera o Grupo A, com sete pontos. Já o Fluminense tem 100% de aproveitamento e lidera o Grupo B, com nove pontos.