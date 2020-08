Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e classificação

Flamengo e Grêmio prometem um grande jogo nesta quarta-feira, na abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h15, no estádio do Maracanã, e terá transmissão pelo pay-per-view.

Flamengo x Grêmio: transmissão

É possível assistir ao vivo pelo canal Premiere e haverá transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

O jogo será às 19h15 (horário de Brasília), nesta quarta-feira.

Escalação

A definição acontece nos treinamentos desta terça-feira.

Classificação

O Flamengo venceu a primeira no Brasileirão no último sábado. Em Curitiba, derrotou o Coritiba por 1 a 0. O time de Domènec Torrent chegou aos três pontos e ocupa a 12ª posição. Já o Grêmio empatou sem gols com o Corinthians em Porto Alegre e aparece na sexta posição, com cinco pontos.

Arbitragem