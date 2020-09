Flamengo x Independiente Del Valle: onde assistir, horário e escalação do jogo pela Libertadores

Ainda cheio de desfalques, em razão do surto de coronavírus na equipe, o Flamengo recebe o Independiente Del Valle nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. O duelo vai ter transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Flamengo x Del Valle: transmissão

É possível assistir ao vivo ao jogo pelo SBT e pela Conmebol TV. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

A definir

Horário

A partida será às 21h30, horário de Brasília.

Contas para o Flamengo se classificar

Se o Flamengo vencer o Del Valle, se classifica, caso o Junior não vença o Barcelona, em partida que será disputada na mesma hora. Caso o time brasileiro empate, precisará torcer para que o Junior seja derrotado pelo Barcelona. Mas se o Fla perder, fará praticamente um mata-mata contra o Junior de Barranquilla, na última rodada.

A preocupação maior do clube carioca, no momento, é com a condição física dos atletas. Mais dez jogadores estão com covid-19 e o clube tem a expectativa de conseguir a liberação de alguns deles para o jogo.