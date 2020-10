Flamengo x Junior: onde assistir, escalação e horário

Classificado, o Flamengo recebe o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A partida vai ter transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Junior terá transmissão pelo SBT e também é possível assistir ao vivo pela Conmebol TV. E o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO

Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Lincoln. Técnico: Domènec Torrent.

HORÁRIO

A partida será disputada nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

O Flamengo lidera o Grupo A com 12 pontos, seguido pelo Independiente del Valle (9), Junior (6) e Barcelona-EQU (3). Na rodada passada, o Fla goleou o Del Valle por 4 a 0 e o Junior perdeu por 2 a 0 para o Barcelona. Na primeira rodada, o o time carioca bateu o Junior por 2 a 1, na Colômbia.