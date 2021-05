Flamengo x LDU: onde assistir, horário e escalação da equipe carioca

Finalista do Campeonato Carioca, o Flamengo quer manter a boa fase em dia antes da decisão com o Fluminense, no domingo. Por isso, a equipe rubro-negra vai a campo nesta quarta-feira diante da LDU em busca de mais uma vitória na Libertadores. O jogo acontece às 21h, no Maracanã, e terá transmissão ao vivo pela TV fechada e internet.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x LDU será exibido pelo canal FoxSports. O Facebook Watch também exibe o duelo, enquanto o Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Gabriel Batista; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de empate por 1 a 1 diante do Fluminense, em partida válida pelo Campeonato Carioca, enquanto a LDU vem derrota por 3 a 1 para o Aucas, pelo Campeonato Equatoriano.