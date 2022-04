Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Palmeiras, candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo adiantado da 4ª rodada. É o primeiro duelo entre as equipes desde a final da Libertadores do ano passado, que corou o time paulista como campeão da América. O rubro-negro carioca não conta com Bruno Henrique, machucado, enquanto a equipe de Abel Ferreira vai com força máxima para o confronto.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo : Santos, Willian Arão, David Luiz, Léo Pereira, Rodinei (Isla), Thiago Maia, João Gomes (Andreas Pereira), Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Lázaro e Gabigol. Técnico : Paulo Sousa.

: Santos, Willian Arão, David Luiz, Léo Pereira, Rodinei (Isla), Thiago Maia, João Gomes (Andreas Pereira), Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Lázaro e Gabigol. : Paulo Sousa. Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro (Gustavo Scarpa). Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Maracanã, enquanto o Palmeiras vem de empate por 1 a 1 com o Goiás, fora de casa.