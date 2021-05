Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário, local e escalação das equipes

Após avançar às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras inicia sua jornada no Brasileirão. A equipe alviverde visita o Flamengo, às 16h, no Maracanã. A partida, válida pela rodada de abertura da competição, terá transmissão ao vivo pela TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

O duelo será exibido pela TV Globo (para todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul e Ceará) e pelo Premiere, por pay-per-view. O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL