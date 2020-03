O embalado Flamengo recebe a Portuguesa neste sábado no estádio do Maracanã pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida não terá transmissão na TV, mas há outras formas de acompanhá-la.

Onde assistir Flamengo x Portuguesa?

O jogo não terá transmissão na TV. Assim, não há como assistir ao vivo ao confronto pela televisão, mas algumas das principais rádios cariocas farão transmissão do confronto e o Estado terá tempo real.

Horário

Flamengo x Portuguesa se enfrentam às 18h, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Flamengo lidera o Grupo A com seis pontos e vem embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU, em duelo válido pela Copa Libertadores. A Portuguesa aparece logo abaixo, com três pontos.