Flamengo x Racing: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após empate no primeiro jogo, Flamengo e Racing se reencontram nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio do Maracanã, em partida válida pelo confronto de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida vai passar na TV aberta e na TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Racing terá transmissão pelo SBT. Também é possível assistir ao vivo pela Fox Sports e pela Conmebol TV.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Vitinho (Gabigol) e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

Racing: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto e Eugenio Mena; Matías Rojas, Leonel Miranda e Héctor Fértoli; Nicolás Reniero e Licha López. Técnico: Sebastián Beccacece

HORÁRIO

A partida será realizada às 21h30 desta terça-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Racing, na Argentina. Com o resultado, o time carioca precisa apenas de uma vitória simples para se classificar para as quartas ou empate sem gols. Empate em 1 a 1 a decisão irá para os pênaltis e se a igualdade for por 2 ou mais gols (2 x 2 ou 3 x 3, por exemplo), o Racing é quem avança.

Na próxima fase, quem passar vai encarar o classificado de Inter x Boca Juniors. O Flamengo não jogou no final de semana. E no último sábado, o Racing derrotou o Unión de Santa Fe, pelo Campeonato Argentino.