Flamengo x Santos: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Separados por quatro pontos na tabela, Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere.

DATA

O duelo entre cariocas e paulistas será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Santos x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (exceto para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo : Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Natan) e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabriel). Técnico : Rogério Ceni.

Santos : John Victor; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jobson e Jean Mota; Marinho, Bruninho e Lucas Braga. Técnico : Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória. No último fim de semana, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni venceu o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos.

Já o Santos vem de empate na Copa Libertadores e no Brasileirão. Na última quarta-feira, a equipe do técnico Cuca empatou diante do Grêmio por 1 a 1 na competição sul-americana e igualou o placar por 2 a 2 diante do Palmeiras no torneio nacional.