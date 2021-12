Flamengo x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com 46 pontos, o Santos encara o Flamengo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro atrás de um sprint final nesta segunda-feira, no Maracanã, para melhorar sua posição na classificação e garantir um lugar na Copa Sul-Americana. O time de Fábio Carille terá do lado oposto um adversário que apenas cumpre tabela, já que o vice-campeonato do Brasileirão foi o que restou à equipe rubro-negra.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Léo Pereira), David Luiz e Rodinei; João Gomes, Andreas e Vitinho; Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro (Kenedy). Técnico: Maurício de Souza

Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo. Técnico: Fábio Carille

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ambos os times vêm de empates por 1 a 1 nos últimos jogos. O Santos empatou com o Internacional, em partida disputada no Beira-Rio, no último domingo, e o Flamengo ficou em igualdade com o Sport na sexta-feira, em Recife.