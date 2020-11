Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Flamengo e São Paulo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 21h30. Dessa vez, o confronto, que acontece no Maracanã, é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e os dois times ainda têm na lembrança a goleada de 4 a 1 do time tricolor sobre o carioca pelo Brasileirão. Flamengo x São Paulo terá transmissão pela TV Globo, Premiere e SporTV e marcará a estreia de Rogério Ceni como treinador do time rubro-negro.

DATA

A partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x São Paulo terá transmissão pela TV Globo (para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul e Minas Gerais). Também é possível assistir ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Rogério Ceni

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz

ÚLTIMOS RESULTADOS

Será o primeiro jogo do Flamengo após a demissão de Domènec Torrent. O treinador espanhol não suportou a derrota para o Atlético-MG por 4 a 0, a segunda goleada sofrida em seguida (a anterior foi justamente os 4 a 1 do São Paulo).

Já o São Paulo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Goiás e confiante em repetir a boa atuação realizada diante dos cariocas no Brasileirão. A equipe tricolor eliminou o Fortaleza na rodada passada da Copa do Brasil e a classificação aconteceu nas cobranças de penalidades.

QUANDO SERÁ O JOGO DA VOLTA?

O jogo de volta está marcado para quarta que vem, no mesmo horário, no Estádio do Morumbi. Quem passar de fase vai enfrentar na semifinal Cuiabá ou Grêmio.