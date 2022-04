Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo neste domingo para encarar o Flamengo, às 16h (horário de Brasília), No Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista vai a campo com força máxima após descansar os titulares no confronto do meio de semana com o Everton, pela Copa Sul-Americana. O rubro-negro carioca, por sua vez, tenta a a primeira vitória na competição.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x São Paulo terá transmissão ao vivo na Rede Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo : Santos, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira (Thiago Maia) e Lázaro; Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. Técnico : Paulo Sousa.

: Santos, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira (Thiago Maia) e Lázaro; Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. : Paulo Sousa. São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia; Igor Gomes (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Brasileirão, o São Paulo estreou com vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no Morumbi. O Flamengo empatou em 1 a 1 como Atlético-GO, em Goiânia.