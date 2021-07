Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo ainda tenta engrenar no Campeonato Brasileiro. Com apenas duas vitórias, o time paulista vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, que, diferente do tricolor, está na parte superior da tabela, apenas duas posições atrás da zona de classificação para a Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Michael. Técnico: Renato Gaúcho.

São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda (Diego Costa) e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Benítez) e Reinaldo; Rigoni (Vitor Bueno) e Marquinhos. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMO RESULTADOS

São Paulo e Flamengo venceram no meio da semana pela Copa Libertadores. Na terça-feira (20), o tricolor paulista venceu o Racing por 3 a 1 na Argentina. Já na quarta-feira (21), foi a vez do time carioca eliminar o Defensa y Justicia por 4 a 1.