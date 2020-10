Flamengo x Sport: onde assistir e horário

Flamengo e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto pelo G-4. A partida terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Onde assistir Flamengo x Sport?

O jogo terá transmissão pelos canais Premiere e SporTV e o Estadão fará tempo real da partida.

Horário

O confronto será às 19h15.

Classificação

O Flamengo inicia a rodada na quarta posição, com 21 pontos. O Sport aparece logo abaixo, com apenas um ponto de diferença.

Na rodada passada, o Fla derrotou o Athletico-PR por 3 a 1, no Maracanã. Já o Sport fez 2 a 1 no Bahia, em Salvador.