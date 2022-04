Flamengo x Talleres: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo vai em busca da segunda vitória na Copa Libertadores de 2022 nesta terça-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, contra o Talleres da Argentina. Depois de vencer fora de casa e empatar no Brasileirão, o time carioca joga na frente do seu torcedor e faz um duelo de líderes na competição contra os argentinos. Após um momento de instabilidade, por conta da derrota na final do estadual para o Fluminense, a equipe carioca busca engatar o quarto jogo sem perder.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Flamengo e Talleres acontece nesta terça-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, na capital carioca.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Conmebol TV. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Flamengo – Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Talleres – Herrera; Benavidez, Catalán, Pérez, Díaz; Méndez, Villagra; Valoyes, Esquivel, Fértoli; Girotti. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de empate, por 1 a 1, com o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Brasileirão. Já o Talleres foi goleado pelo Defensa e Justicia.