Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

A quatro pontos do líder Internacional, o Flamengo recebe o Vasco, nesta quinta-feira, no Maracanã. O jogo, válido pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h.

ONDE ASSISTIR

Flamengo x Vasco terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson (João Gomes), Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória por 3 a 0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, enquanto o Vasco vem de empate sem gols contra o Bahia, em casa.