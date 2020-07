Flamengo x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalação

O Flamengo recebe o Volta Redonda neste domingo, às 16h, no estádio do Maracanã, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Assim como aconteceu na partida contra o Boavista, o duelo do time rubro-negro não deverá ter transmissão na TV, mas vai passar na internet.

Onde assistir Flamengo x Volta Redonda?

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pela Fla TV, canal de youtube do Flamengo. Outra opção é acompanhar o tempo real do Estadão. O clube carioca trava uma batalha jurídica com a Rede Globo pode causa dos direitos de transmissão. Na última quinta-feira, a emissora carioca anunciou que não vai mais transmitir jogos do Campeonato Carioca, por entender que o Fla não respeitou o contrato de exclusividade que a emissora tinha do torneio. O clube alega que não havia qualquer vínculo com a Globo e que transmitiu o confronto se baseando naa MP que prevê os direitos de transmissão ao mandante da partida.

Que horas é o jogo do Flamengo?

A partida terá início às 16h, horário de Brasília.

Escalação de Flamengo x Volta Redonda

A definir

O Flamengo entra em campo com 100% de aproveitamento na Taça Rio. Na rodada passada, derrotou o Boavista por 2 a 0. Vale lembrar que a outra semifinal será disputada entre Fluminense e Botafogo, que também jogam no domingo.

O Volta Redonda é a surpresa deste semifinal. O Voltaço passou como segundo do Grupo B, ficando na frente do Vasco por dois pontos. Na rodada passada, o Volta Redonda derrotou o Resende por 2 a 1 e carimbou a vaga. Na Taça Guanabara, o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 2.