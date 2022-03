Fluminense-PI x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fabián Bustos fará sua estreia no comando técnico do Santos, nesta terça-feira, em duelo com o Fluminense-PI pela segunda fase da Copa do Brasil, às 21h30, no estádio Albertão, em Teresina. O treinador argentino faria sua partida inaugural no último sábado, mas tempestade e queda de energia impediram a realização do jogo da equipe santista com a Ferroviária pelo Campeonato Paulista.

Nesta segunda fase da Copa do Brasil, o regulamento prevê disputa de pênaltis em caso de empate entre as equipes no tempo normal. Na etapa anterior, o Santos eliminou o Salgueiro-PE com vitória por 3 a 0 fora de casa. Já o Fluminense-PI jogou como mandante e surpreendeu ao eliminar o Oeste, de Barueri, com triunfo por 2 a 0.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Fluminense-PI e Santos acontece nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Albertão, em Teresina, capital do Piauí.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV na tv fechada. O Estadão acompanha todos os detalhes do duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Fluminense-PI – Nicolas; Gean, Michel, Ramon e Tiaguinho; Mazinho, Pio e Janeudo; Tarcísio, Mário Sérgio e Eduardo. Técnico: Marcelo Vilar.

Santos – João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em sua última partida, o Santos empatou com o Novorizontino, em casa, por 2 a 2, pelo Campeonato Paulista. O Fluminense, por sua vez, lidera o Piauiense e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Corisabbá.