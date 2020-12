Fluminense x Athletico-PR: escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no torneio, Fluminense e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 19h, no Maracanã, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não terá transmissão ao vivo na TV.

DATA

O duelo entre cariocas e paranaenses será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

O jogo não terá transmissão ao vivo na TV. Assim, o jeito é acompanhar a partida pelo tempo real do Estadão ou por rádios locais.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense : Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Igor Julião (Egídio); André, Martinelli e Nenê; Wellington Silva, Lucca e Marcos Paulo. Técnico : Odair Hellmann.

Athletico-PR : Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e João Victor; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Reinaldo e Kayzer. Técnico : Paulo Autuori.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fluminense vem de tropeço. Na última segunda-feira, a equipe do técnico Odair Hellmann igualou o placar sem gols diante do Red Bull Bragantino, em casa. Já o Athletico-PR vem de eliminação na Libertadores. Na terça-feira, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o River Plate. No Brasileirão, o time foi goleado por 3 a 0 pelo Palmeiras.