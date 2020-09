Fluminense x Atlético-GO: onde assistir, escalação e classificação

Fluminense e Atlético-GO se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo canal SporTV e pelo pay-per-view.

A partida terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e do Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará o tempo real do jogo.

Escalação

Fluminense: Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Yuri, Dodi, Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo, Evanilson. Técnico: Odair Hellmann.

Atlético-GO: Jean, Dudu, Éder, Gilvan, Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Jorginho, Gustavo Ferrareis, Janderson e Hyuri.

Classificação

O Fluminense inicia a sétima rodada na 4ª colocação, com 10 pontos, atrás de Internacional, São Paulo e Vasco da Gama, primeiro, segundo e terceiro colocados respectivamente. No último final de semana, a equipe venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1 e segue com apenas uma derrota no torneio. O Atlético-GO, por sua vez, busca se reencontrar com as vitórias, que não acontecem desde a primeira rodada. Nas últimas quatro partidas, a equipe perdeu três e empatou uma. Confira a classificação do Brasileirão.