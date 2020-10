Fluminense x Bahia: onde assistir, escalação e arbitragem

Em busca de se distanciar do meio da tabela, Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense soma 21 pontos e aparece na 6ª colocação. Na rodada passada, o time comandado por Odair Hellmann derrotou o Goiás por 4 a 2. Já o Bahia tem 15 pontos e ocupa o 13º lugar. Na última quarta-feira, a equipe tricolor venceu por 3 a 0 o Vasco, no Pituaçu.

ONDE ASSISTIR

Fluminense x Bahia terá transmissão pelo canal Premiere e pela TV Globo (para o Rio de Janeiro). O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense: Muriel; Calegari, Digão, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Pacheco e Fred

Bahia: Douglas; Ernando, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Rossi, Clayson e Gilberto

ARBITRAGEM

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior-PR

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia-PR

Árbitro Assistente 2: Sidmar dos Santos Meurer-PR

Quarto Árbitro: João Ennio Sobral-RJ

Árbitro de Vídeo: Rafael Traci-SC

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Ramon Abatti Abel-SC

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Leone Carvalho Rocha-GO

Observador de VAR: Nilson de Souza Monção-RJ